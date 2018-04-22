HABER

3 dönüm ormanlık alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

Sinop’un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm ormanlık arazi kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Yerleşim alanına yakın bölgede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

3 dönüm ormanlık alan kül oldu

Sinop’un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm ormanlık arazi kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Yerleşim alanına yakın bölgede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Erfelek Belediyesi İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yangın söndürüldü.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 dönüm ormanlık alan kül oldu

3 dönüm ormanlık alan kül oldu

3 dönüm ormanlık alan kül oldu

3 dönüm ormanlık alan kül oldu

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
Dünyaca ünlü DJ hayatını kaybettiDünyaca ünlü DJ hayatını kaybetti
Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.