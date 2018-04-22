3 dönüm ormanlık alan kül oldu

Sinop’un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm ormanlık arazi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yerleşim alanına yakın bölgede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Erfelek Belediyesi İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yangın söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.