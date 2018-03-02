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3 evi soyan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 17:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 ayrı eve hırsızlık amaçlı giren ve antika köstekli saat ile kol düğmeleri çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 3 ayrı evde hırsızlık olayı meydana geldi.

Elazığ’da 3 ayrı eve hırsızlık amaçlı giren ve antika köstekli saat ile kol düğmeleri çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 3 ayrı evde hırsızlık olayı meydana geldi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı bölgede çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli M.Ç. belirlenerek yakalandı. Şüphelinin üzerinden evlerden çaldığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 3 bin lira olan antika köstekli saat ile 2 adet kol düğmesi ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Nitelikli Hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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