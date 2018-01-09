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3 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 14:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen davalarda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan ve örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçundan yargılanan 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz 5 sanıktan 3'üne, 3- 7 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu Hasan Alkan, Ali Süreyya Kasımoğlu, Merdan Duran ve tutuksuz sanık Furkan Yusuf İ. mahkemede hazır bulunurken, tutuklu yargılanan Halis Alakuş ise duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nden katıldı. Silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle ayrı yargılanan sanıklardan tutuklu Hasan Alkan ve Merdan Duran'a 7.5 yılhapis cezası verilirken, tutuklu kaldıkları süre gözönüne alınarak tahliye edilirken yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Tutuksuz sanıklardan Furkan Yusuf İ., 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlandırılarak 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Tutuklu yargılanan dış ticaret uzmanı Ali Süreyya Kasımoğlu ve makine mühendisi Halis Alakuş, bilirkişi raporunun beklenmesine karar verilirken, tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edilmeleri kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘Mor Beyin' yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock' IP'lerine yönlendirilmesinin tespit edilmesinden sonra yayınlanan listede yer alan tutuksuz sanıklar Zeki A. ve Recep K. örgüt üyeliğinden beraat etti.

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