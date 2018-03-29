3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, polis tarafından durdurulan takside, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 1'i kadın 3 kişi, sahte kimliklerle yakalanıp, gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala'ya bağlı Paşaköy'de, N.E. yönetimindeki taksiyi şüphe üzerinde durdurdu. Ekipler, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1'i kadın 3 şüphelinin verdikleri kimliklerin sahte olduğunu tespit etti. Yapılan parmak izi sorgusunda, şüphelilerin isimlerinin S.A., D.A. ile İ.Ç. olduğu ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. 3 şüpheli ve taksi sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü N.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 3 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
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