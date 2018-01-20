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3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 12:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl bir kafede gerçekleşen olayda 3 futbolcunun fotoğrafını çeken kafe çalışanı 2 çocuk, işletme sahibinin kendilerini dövdüğünü ve şişe ile cinsel işkence yaptığını iddia etti.

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

Olay 24 Aralık 2016’da Diyarbakır’da yaşandı. İddiaya göre, 3 futbolcu bir kafede otururken yaşları 18’in altında olan 2 genç kafe çalışanı futbolcuların gizlice fotoğrafını çekerek bunu futbolculardan birine mesaj olarak gönderdi. Bunun üzerine fotoğrafları çekilen 3 futbolcu, Kafenin Sahibi C. S.’ye şikayet ederek bunu yapanların bulunmasını istedi.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre, kafenin güvenlik kamerası kayıtlarından fotoğrafı çekenin garson O.D. olduğunu öğrenen C.S. ve koruması A.T., silah zoruyla çocukları götürdüğü tenha bir alanda feci şekilde dövdü ve şişe ile cinsel işkence yaptı.

Davanın duruşması 22 Ocak saat’ta görülecek. Mağdur çocuklardan birinin ablası D.E., “Çocuklar 1 yıldır psikolojik tedavi görüyor. İkisi de rüyalarında hâlâ sayıklıyor. Bu olayda kafe sahibinin yanı sıra futbolcular da sorumlu, onlar da yargılanmalı” dedi.

19.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafları çekilen A.G., E.B., L.T., kafe sahibi Cemal Sert ve koruması A.T. hakkında ’kasten yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kafe sahibi ve koruması tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, fotoğrafları çekilen 3 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Soruşturmayı 7 Şubat günü tamamlayan savcılık, kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. hakkında 5.5 yıldan 19.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Savcılık, şüphelileri azmettirdiği iddia edilen 3 futbolcu hakkında ise mağdurların soyut iddiasını destekleyen delil olmadığı gerekçesiyle ’takipsizlik’ kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz futbolcu Diyarbakır

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ELHAMDÜLLİLLAH CUMHUR BAŞKANININ DEDİĞİ GİBİ ÜLKE İSLAMCI LIK AHLKALA DOLDU TAŞTI...
Yuh sana şişeyle istismarı da İslama bağladınız ya sizin ben taa. ... aklınıza sicim. sor bakalım işkence yapan namussuz hacca gitmiş mi oruç tutmuş mu namaz kılıyor mu? Ben bunların hiçbirini yapmadığına eminim ama içki karı kız kumar vardır çünkü o yerin pis kokari sen kalıpta buna müslüman dersen bunun senden hiç farkı yok sende Müslümansin yok eğer müslüman değil dersen o zaman da sizden mis bizden değil. ..
@djeren_soylu_2017 ensarın hocaları dediklerinin hepsini yapmıştı
@djeren_soylu_2017 bir yer ne kadar iyi olursa olsun zaman zaman cikan pisliklerle bütün güzellik yok olmaz.. tipki akli selim düsünen insanlarin cok olmasiyla esnin gibi sayisi cok fazla olmayan asalaklarin onlari yok edemeyecegi gibi..
yahu Allah aşkına söyleyin bu alçakları serbest bırakan hakimin savcının kendi evlatlarının başına böyle bir olay gelse yine serbest bıakırmıydı?.
en yüksek cezayı almalılar...buna futbolcular da dahil...futbolcular halka mal olmuş kişiler,o zaman her gün televizyon kanallarından da şikayetçi olsun adiler,iki tane genç fotoğrafları çekse ne olur ki,bunda ne var,kötü bir işte mi kullanmışlar sanki.....ben inanıyorum ki gerçekte gördükleri futbolcuların fotoğrafını çekmek onlar için bir sevinç,heyecandır......o futbolcular byle bir taciz olayına sebebebiyet vermekten yargılanmalı ve ceza almalılar,hatta klupleri bu futbolcuların anlaşmalarını fesh etmeliler.....o zaman gazetecilerin çektiği fotoğraflardan da rahatsız olsun karaktersizler..
ne adalet ama sen şişeyi çocukların arkasına sok işkence yap sonra serbest kal. yaşasın türk adaleti
Madur olabilmesi için suç işlememiş olması gerekir. Birinin izinsiz fotoğrafını çekmek ve yayınlamak suçtur, tabi suçun karşılığı da bu şekilde ödetilemez. Her iki tarafta suçlu durumundadır.
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