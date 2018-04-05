HABER

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 08:49 | Son Güncelleme

İş insanı Salih Yılmaz’ın oğlu Ali Can Yılmaz’ın kullandığı lüks araç, aşırı hız nedeniyle kamyona arkadan çarptı. Kazada Yılmaz ile araçtaki iki kız arkadaşı hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Ebru Demir'in bir dönem TV8'de yayımlanan "Rising Star Türkiye" isimli ses yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Tekirdağ'da iş insanı Salih Yılmaz'ın bir ay sonra askere gitmeye hazırlanan 23 yaşındaki Ali Can Yılmaz'ın kullandığı lüks cip, eğlenceden dönerken aşırı hız nedeniyle kamyona arkadan çarptı. Hız kadranı 140 kilometrede takılı kalan cipin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları Rising Star Türkiye yarışmacısı Ebru Demir ile bir süre önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi Esengül Comba öldü.

BİR AY SONRA ASKERE GİDECEKTİ

Çerkezköy ilçesinin önde gelen iş insanlarından olan ve akaryakıt istasyonları da bulunan Yurt Turizmin sahibi, aynı zamanda Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Yılmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Ali Can Yılmaz, bir ay sonra askere gidecekti.

Yılmaz, bir dönem TV8'de yayımlanan "Rising Star Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan ve Çerkezköy'de sekreterlik yapan 23 yaşındaki Ebru Demir ile yine kentteki bir fabrikada çalışan ve bir süre önce eşinden boşanan 33 yaşındaki Esengül Comba ile birlikte Çorlu'ya gitti. Bir restoranda yemek yiyerek eğlenen 3 arkadaş, daha sonra Ali Can Yılmaz'ın kullandığı lüks ciple Çerkezköy'e dönmek üzere yola çıktı. Ancak aşırı hız yapan Ali Can Yılmaz, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan lüks cip, aynı yönde giden Menderes Kara'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan 3 gencin yakınları, gözyaşlarına boğulurken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan cesetler, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemede, hurdaya dönen cipin hız kadranının, 140 kilometrede takılı kaldığı belirlendi.

Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bir ay sonra askere uğurlanacak olan Ali Can Yılmaz, otopsinin ardından Çerkezköy'de toprağa verildi. Eşinden ayrılan Comba'nın 9 yaşında oğlunun olduğu öğrenildi. (Sabah)

Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
Maltepe'de korkutan yangın! Maltepe'de korkutan yangın!
Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var!Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebru demir rising star türkiye TV8 ali can yılmaz trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

İşte 'Kurtlar Vadisi' gerçeği!

İşte 'Kurtlar Vadisi' gerçeği!

İlginizi Çekebilir

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

125 bin liralık malzeme yandı

125 bin liralık malzeme yandı

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.