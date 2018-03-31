3 gün önce terhis olmuştu, cinayete kurban gitti

Samsun’da 3 gün önce askerden terhis olan bir genç, bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden 3 gün önce terhis olan Eren Kesence, iddiaya göre evinin kapısını çalan 2 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eren Kesence’nin ambulans ile hastaneye sevk edilirken hayatını kaybettiği öğrenildi. Gencin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
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