3 gündür aranan epilepsi hastası bulundu

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 3 gündür kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ali Turan (32), köylüler tarafından ağaç dibinde baygın halde bulundu.
Merkeze bağlı Gökçay köyünde oturan ve 10 Mayıs'ta alışveriş yapmak için evden ayrılan evli, 2 çocuk babası Ali Turan'ın eve gelmediğini fark eden yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Telefonu kapalı olan ve sık sık epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen Turan, jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aranmaya başlandı.
3 GÜN SONRA BULUNDU
Ekipler tarafından kırsalda arama sürdürülürken, köylüler Turan'ı, Gökçay köyü kırsalında bir ağaç dibinde baygın halde bulundu. Baygın yattığını gören köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Turan acil serviste tedaviye aldı. Turan'ın bulunduğu haberini alan yakınları hastaneye akın etti.
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor
Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...
Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş
Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum