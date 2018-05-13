HABER

3 gündür aranan epilepsi hastası bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 3 gündür kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ali Turan (32), köylüler tarafından ağaç dibinde baygın halde bulundu.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 3 gündür kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ali Turan (32), köylüler tarafından ağaç dibinde baygın halde bulundu.

Merkeze bağlı Gökçay köyünde oturan ve 10 Mayıs'ta alışveriş yapmak için evden ayrılan evli, 2 çocuk babası Ali Turan'ın eve gelmediğini fark eden yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Telefonu kapalı olan ve sık sık epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen Turan, jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aranmaya başlandı.

3 GÜN SONRA BULUNDU

Ekipler tarafından kırsalda arama sürdürülürken, köylüler Turan'ı, Gökçay köyü kırsalında bir ağaç dibinde baygın halde bulundu. Baygın yattığını gören köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Turan acil serviste tedaviye aldı. Turan'ın bulunduğu haberini alan yakınları hastaneye akın etti.

Savaş çanları çalıyor! 'Askeri operasyona hazırız!'Savaş çanları çalıyor! 'Askeri operasyona hazırız!'
Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler Günü'nde çok acı haber

Anneler Günü'nde çok acı haber

Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! İngiliz turist tek yumrukta nakavt etti

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! İngiliz turist tek yumrukta nakavt etti

İnternet kafede yaşlı adamdan küçük kıza iğrenç istismar

İnternet kafede yaşlı adamdan küçük kıza iğrenç istismar

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.