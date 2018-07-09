3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, komşularının 3 gündür haber alamadığı Kemal Kara (65), evinde ölü bulundu.
Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi Kayı Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. Emekli olduktan sonra tek başına yaşayan Kemal Kara'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla kapıyı kırararak, eve girdi. Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde, Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemal Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
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