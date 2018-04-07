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3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 03:18 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 7'nci sınıf öğrencisi Aleyna B. (13), polis tarafından arkadaşının evinde bulundu.

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Teoman Papila Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Aleyna B.'den, geçen salı günü okula gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Yeşil Mahalle'de oturan baba Ahmet B. ile annesi Gülay B., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Aleyna B.'yi Tepebaşı Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde buldu. Karakola götürülen Aleyna B.'nin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

DHA

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Aleyna' Zonguldak Kayıp öğrenci

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