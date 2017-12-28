3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te terör örgütü FETÖ'nün 'Mahrem evler' yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör örgütü FETÖ/PDY'nin kentteki mahrem evler yapılanması içerisinde yer alan 8 kişi belirlendi. Aynı zamanda örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı da saptanan şüphelilerin yakalanması için dün sabah Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli, çok sayıda dijital malzeme ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmasına başlandı. Öte yandan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ve evinde ele geçirilemeyen bir kişiyi yakalama çalışması ise sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! FETÖ'nün ByLock tuzağıyla ilgili ilk tahliye kararı alındı
Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur
Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı
Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı
İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!
Dünyanın en küçük cep telefonu Tiny T1 ön sipariş topluyor
Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'
Onun araba tamircisi olduğuna kimse inanamıyor
Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum