3 ilde silah kaçakçılığı operasyonuna 13 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli 3 ilde jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan 9 aylık takibin ardından Tokat, İstanbul ve Hakkari illerinde gerçekleştirilen operasyonda, 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 374 tabanca mermisi, 35 av tüfeği fişeği, 4 mermi satın alma faturası ele geçirildi.
Gözaltına alınıp, Tokat'a getirilen 13 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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