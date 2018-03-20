3 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı

Siirt merkezli Bitlis ve Mersin illerinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, " İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçe İnkapı köyü bölgesinde PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına işbirlikçilik, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Siirt, Bitlis ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. S.O., K.O., Y.D., O.D., B.T., F.T., E.Y., K.O., M.T. ve Z.O. adlı 10 şüphelinin arandığı operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Firari olan 2 şahsı yakalama çalışmaları devem etmektedir" denildi.