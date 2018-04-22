HABER

3 kadın, 1 adamı dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 kadın, bir adamı sopa ve şemsiyeyle dövdü.Olay, 3 gün önce merkez Harput Caddesi’ndeki minibüs duraklarında meydana geldi.

3 kadın, 1 adamı dövdü

Elazığ’da 3 kadın, bir adamı sopa ve şemsiyeyle dövdü.
Olay, 3 gün önce merkez Harput Caddesi’ndeki minibüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kadın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürdüğü bir kişi ile tartışmaya başladı. Ardından kadınlar adama, sopa ve şemsiye ile saldırdı. Şahıs kadınların elinden kurtulup kaçtı, kadınlar ise kovaladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar araya girerek adamı kurtardı. Yaşanan o anlar ise, bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

3 kadın, 1 adamı dövdü

İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durumİYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum
Akşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajıAkşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajı
Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.