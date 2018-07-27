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3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta akılalmaz görüntüler... 3 kadın trafikte yol verme kavgasına girişti. Saç saça baş başa birbirine giden kadınları diğer sürücüler araya girerek zorla ayırdı.

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Olay, dün Demokrasi Meydanı'ndaki otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre 2 kadın sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Sürücülerden birinin arkadaşının da katıldığı tartışma kısa sürede büyüdü ve kadınlar saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Yolun ortasında kavga eden kadınları bu sırada bölgede bulunan erkekler güçlükle ayırdı

SOSYAL MEDYADA YÜZLERCE KEZ İZLENDİ

Tüm bu yaşananlar ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Videonun sonunda kavgayı bir kişinin yerel şiveyle yorumlaması ise izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada yayılan görüntü yüzlerce kişi tarafından izlenerek paylaşıldı.

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kız kavgası trafikte kavga Kahramanmaraş

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