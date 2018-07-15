3 kardeş, düğüne giderken kazada yaşamını yitirdi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düğüne giden Akif (71), Mehmet (69) ve Osman Çatalkaya (66) kardeşler, içinde bulundukları otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu öldü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Kaş'a bağlı Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. Yayla Kemer Mahallesi'nden bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıkan Akif Çatalkaya yönetimindeki 07 PS 233 plakalı otomobil, Seyir Tepesi'nde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde Akif Çatalkaya, kardeşleri Mehmet ve Osman Çatalkaya yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Üç kardeşin cenazesi, vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çatalkaya kardeşlerin cenazeleri, Kaş Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
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