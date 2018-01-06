3 katlı ahşap bina, yangında kullanılmaz hale geldi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı ahşap bina, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi'ndeki Ahmet Az'a ait 3 katlı ahşap binanın alt katılnda, bugün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Az ailesinin bireyleri, binayı tahliye ederken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında itfaiye erleriyle çevrede toplanan vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada jandarma ekipleri, araya girerek tartışmayı sonlandırdı.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı
DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!
Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!
ABD Rusya'yı açık açık tehdit etti: Bedelini ödeyecek
Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu
Yorum: Ankara'nın hoşlanmadığı karar
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum