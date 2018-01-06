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3 katlı ahşap bina, yangında kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 01:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı ahşap bina, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi'ndeki Ahmet Az'a ait 3 katlı ahşap binanın alt katılnda, bugün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Az ailesinin bireyleri, binayı tahliye ederken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında itfaiye erleriyle çevrede toplanan vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada jandarma ekipleri, araya girerek tartışmayı sonlandırdı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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