3 kayınbiraderinden 2’sini yaralayan ve 1’ini öldüren zanlı ve 2 kardeşi adliyeye sevk edildi

Konya’da karısıyla tartıştıktan sonra babasının evine giden ve baskına gelen üç kayınbiraderini bıçaklayarak, birinin ölümüne diğer ikisinin de ağır yaralanmasına neden olan zanlı ve iki kardeşi adliyeye sevk edildi.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mesnevi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Ö. (31) iki çocuğunun annesi olan eşi Meryem Ö.’ye (26) kendisine sigara almasını istedi. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Cevdet Ö. evden çıkarak babası Cesim Ö’nün evine gitti. Olayın ardından Meryem Ö. durumu kardeşlerine bildirdi. Olayı duyan Meryem Ö.’nün kardeşleri Fatih S.(20), Şahin S.(22) ve Muhammet S.(28) Cevdet Ö.’nün bulunduğu evin önüne gelerek havaya av tüfeğiyle ateş etti. Bunun üzerine Cevdet Ö. durumu kardeşleri Şahin Ö. ile Harun Ö.’ye bildirdi. Kardeşleriyle birlikte aşağı inen Cevdet Ö., kayınbiraderleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cevdet Ö. kayınbiraderleri Fatih S., Şahin S. ve Muhammet S’yi bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Muhammet S. ile Şahin S. ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı Fatih S. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevdet Ö. ile iki kardeşini yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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