3 kişilik aile, çadırda yaktıkları ateşin dumanından etkilendi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde çadırda teneke içinde yaktıkları ateşin dumanından etkilenen aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'dan hayvanlarıyla birlikte Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Zincirliçay Mahallesi yakınlarına gelen Halil (30) ve Güneş Yuva (26) çifti, ısınmak için konakladıkları çadırda teneki içinde ateş yaktı. Çift ile kızları Ecrin (9) bir süre sonra ateşten çıkan dumandan etkilendi. Diğer yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Yuva çifti ile kızları Ecrin'i ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste serum ve oksijen tedavisi uygulanan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

