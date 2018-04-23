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3 kişinin cinayetin zanlısı vapurdan inerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 10 yıl önce alacak-verecek meselesi nedeniyle 3 kişinin öldürüldüğü olayın zanlılarından olan H.O.

3 kişinin cinayetin zanlısı vapurdan inerken yakalandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 10 yıl önce alacak-verecek meselesi nedeniyle 3 kişinin öldürüldüğü olayın zanlılarından olan H.O. (49), polisin takibi sonucu Çanakkale'de vapurdan inerken yakalanıp, gözaltına alındı.
2008 yılında, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bir lojistik firmasında meydana gelen olayda alacak- verecek meselesi nedeniyle Orkun Numar Nair, Metin Toraman ve Turgay Tarim silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise firar etti.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 10 yıldır her yerde aranan olayın zanlılarından H.O.'nun Çanakkale'de olduğunu belirledi. Polis takibe aldığı H.O.'yu Ecebat vapurundan inerken yakaladı. H.O.'nun üzerinden sahte kimlik çıktı. İzmit'e getirilen H.O. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Cinayetle ilgili olarak ise bir kişinin hala arandığı bildirildi.

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3 kişinin cinayetin zanlısı vapurdan inerken yakalandı

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