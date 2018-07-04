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3 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçi arkadaşlarının üzerine tüfekle ateş ederek 3'ünü öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Olcay B.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçi arkadaşlarının üzerine tüfekle ateş ederek 3'ünü öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Olcay B. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Önceki akşam, Gümüşova Yeşilyayla köyünde ormanlık alanda meydana gelen olayda, iddiaya göre ormanda kesim yapan işçiler arasında ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma çıktı. Olcay B.'nin tüfekle ateş açması sonucu Erdal Küt, Bayram Ali Çolak ve Hakan Çalışkan olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kaçan Olcay B. dün Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı. Olcay B. bugün öğle saatlerinde jandarmadaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

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