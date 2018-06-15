3 kişinin öldüğü Suruç'ta, incelemeler tamamlandı (2)

ÖLDÜĞÜ AÇIKLANAN 4 KİŞİDEN BİRİ, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yürüten Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıda yaşamını yitirdiği açıklanan 4 kişiden birisinin, hastanede yapılan kalp masajı ile yaşama döndürüldüğü açıklandı. 3 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan 9 kişiden 4'ünün Ankara, 5'inin ise Şanlıurfa'da tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 4 savcının görevlendirildiği ve olayın terör boyutunun da soruşturulduğuna değinen Başsavcı Doğan, dünden itibaren bazı kişilerin bilgisine başvurulduğunu ve şu an için gözaltı bulunmadığını, ancak olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını kaydetti.
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