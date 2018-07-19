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3 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan alkollü sürücü adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 3 kişinin öldüğü, kendisiyle birlikte 13 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu öne sürülen alkollü sürücü, adliyeye sevk edildi.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 3 kişinin öldüğü, kendisiyle birlikte 13 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu öne sürülen alkollü sürücü, adliyeye sevk edildi.

Kaza, 8 Temmuz günü İzmit- Kandıra karayolunun Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. Kandıra'dan İzmit yönüne giden Ömer Y. yönetimindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca, karşı yönden gelen Ali Doğru yönetimindeki 41 AS 595 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar 2 araca da çarptı. Kazada, Ali Doğru'nun kullandığı otomobilde bulunan Erkan Doğru (37), annesi Remziye Doğru ve Erkan Doğru'nun 2 yaşındaki oğlu Ertuğrul Hamza Doğru öldü, 13 kişi ise yaralandı.

Yaralanan Ömer Y.'nin hastanede yapılan kontrolünde 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Ömer Y., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ömer Y., adliyeye sevk edildi.

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