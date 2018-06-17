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3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde kız alıp-verme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen pompalı tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı.

3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavga kamerada

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde kız alıp-verme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen pompalı tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı. Pompalı tüfeklerle sokakta ateş açan şüpheliler ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğleden sonra ilçenin Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükkaplan ve Yıldız aileleri aile arasında kız alıp- verme meselesi yüzünden çıkan tartışma pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sokakta pompalı tüfeklerle bir süre karşılıklı çatışan aileler mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Cep telefonuyla görüntülenen tüfekli saldırganların ateş açması sonucu Zine Büyükkaplan, Basri Büyükkaplan ve Yıldız ailesinden adı öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Nizip'teki hastanelere kaldırılırken olay yerine giden polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavga kamerada3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavga kamerada3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavga kamerada3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavga kamerada

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