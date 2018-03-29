3 kişiye umut, 2 kişiye ışık oldu

Bursa İnegöl’e bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 61 yaşındaki Ferhat Sönmez, bağışladığı 5 organıyla 3 kişiye umut, 2 kişiye ise ışık oldu.

18 Mart Pazar günü İnegöl’e bağlı Çeltikçi Mahallesi yolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 61 yaşındaki Ferhat Sönmez, İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sönmez’in yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Koordinatörlüğüyle aile arasında yapılan görüşmelerin ardından aile organlarının bağışlanmasını kabul etti. Sönmez’in ayrıca vasiyetinde organlarının bağışlanmasını istediği de belirtildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen operasyonla Sönmez’in 2 böbreği, 2 korneası ve karaciğeri nakil için alınarak organ bekleyen hastalara umut oldu. Hastanede gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın karaciğeri acil çağrı bekleyen bir hasta için Antalya’daki özel hastaneye, sağ böbreği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, sol böbreği ve korneaları da Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi. Hastanın karaciğeri Antalya’ya askeri uçakla götürüldü.

Öte yandan, Ferhat Sönmez’in cenazesi, Cerrah Mahallesi Merkez Camii’nde ilçe müftüsü Kazım Güzel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Sönmez’in akrabaları, dostları ve mahalle sakinleri katıldı.