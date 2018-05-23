HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

3 kızın öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 genç kızın hayatını kaybettiği kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Tanırlı (20), tedavisin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

3 kızın öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı (2) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,
'3 kızın öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı' başlıklı haberimizi, tutuklanan sürücünün ismi düzeltilerek yeniden veriyoruz.DHA
----------------------------------

YENİDEN

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta 3 genç kızın hayatını kaybettiği kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Tanırlı (20), tedavisin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Cumartesi günü Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk Mevkiinde meydana gelen kazada, Muhammed Tanırlı yönetimindeki 46 N 2413 plakalı otomobil, önünde giden Bülent Çıtacı'nın kullandığı 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Nesibe Tepe (19), Seda Özbulutlu (16) ve Melisa Gül (18) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Muhammed Tanırlı ile Serkan Tecirli (19) ise yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Muhammed Tanırlı, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tanırlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
MESAM eski yönetimi seçim öncesi açıklama yaptıMESAM eski yönetimi seçim öncesi açıklama yaptı
Tekirdağ'da 'biber gazlı' gasp girişimine, 4 gözaltıTekirdağ'da 'biber gazlı' gasp girişimine, 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.