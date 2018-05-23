3 kızın öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı (2) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'3 kızın öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı' başlıklı haberimizi, tutuklanan sürücünün ismi düzeltilerek yeniden veriyoruz.DHA

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YENİDEN

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta 3 genç kızın hayatını kaybettiği kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Tanırlı (20), tedavisin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cumartesi günü Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk Mevkiinde meydana gelen kazada, Muhammed Tanırlı yönetimindeki 46 N 2413 plakalı otomobil, önünde giden Bülent Çıtacı'nın kullandığı 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Nesibe Tepe (19), Seda Özbulutlu (16) ve Melisa Gül (18) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Muhammed Tanırlı ile Serkan Tecirli (19) ise yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Muhammed Tanırlı, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tanırlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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