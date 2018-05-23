3 kızın öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı (2) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,
'3 kızın öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı' başlıklı haberimizi, tutuklanan sürücünün ismi düzeltilerek yeniden veriyoruz.DHA
----------------------------------
YENİDEN
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta 3 genç kızın hayatını kaybettiği kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Tanırlı (20), tedavisin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Cumartesi günü Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk Mevkiinde meydana gelen kazada, Muhammed Tanırlı yönetimindeki 46 N 2413 plakalı otomobil, önünde giden Bülent Çıtacı'nın kullandığı 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Nesibe Tepe (19), Seda Özbulutlu (16) ve Melisa Gül (18) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Muhammed Tanırlı ile Serkan Tecirli (19) ise yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Muhammed Tanırlı, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tanırlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
FOTOĞRAFLI
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı
İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum