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3 liseliye 'basit yaralama' cezasından, kitap okuyarak kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:48 | Son Güncelleme

KONYA'da karıştıkları bir kavgada 'basit yaralama' suçunu işledikleri iddia edilen 3 lise öğrencisinin, ceza yerine kitap okumalarına karar verildi.

3 liseliye 'basit yaralama' cezasından, kitap okuyarak kurtuldu

KONYA, (DHA)- KONYA'da karıştıkları bir kavgada 'basit yaralama' suçunu işledikleri iddia edilen 3 lise öğrencisinin, ceza yerine kitap okumalarına karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'nun, mağdur öğrencilerin babalarının, şüphelilerin geleceğini olumsuz etkileyecek ceza almalarını istemediklerini belirtmeleri üzerine verdiği kararda ayrıca, öğrenciler Mehmetçik Vakfı'na da 50'şer lire bağışta bulundu.
Olay, geçen Şubat ayında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencileri H.K., B.Y. ve M.Y., bilinmeyen bir nedenden H.Ş. ve F.T. ile kavga etti. Kavgada H.Ş. ve F.T. aldıkları darbelerle yaralandı. Olayla ilgili H.K., B.Y. ve M.Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Suçun uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosya, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı Muhammet Murat Üyel, tarafların 18 yaşından küçük olması nedeniyle kanuni temsilcilerini uzlaşma görüşmesine davet etti. Yaralanan öğrenciler H.Ş. ile F.T.'nin babaları, çocuklarına saldıran 3 öğrencinin geleceklerini olumsuz etkileyecek bir ceza almalarını istemediklerini; ancak yaşanan olaydan ders çıkarmaları için her birinin tespit edilecek bir kitabı okumalarını, ayrıca Mehmetçik Vakfı'na 50'şer lire bağış yapmalarını istediklerini söyledi. Diğer öğrencilerin babaları da, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirtip, teklifi kabul etti.
H.K., B.Y. ve M.Y., Konya Adliyesi 15 Temmuz Kütüphanesi'nde belirlenen kitapları okuyarak uzlaşma edimini yerine getirdi. Öğrenciler ayrıca 50'şer lira da Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu.
TCK 86'NCI MADDE
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86'ncı maddesine göre; kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

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