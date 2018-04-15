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3 okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de son bir ayda 3 okula girerek hırsızlık yaptığı öne süren Ali Soylu (31), tutuklandı.

3 okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de son bir ayda 3 okula girerek hırsızlık yaptığı öne süren Ali Soylu (31), tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde 3 okulda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 27 Mart'ta Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu, 30 Mart'ta Erciyesevler Mahallesi Osman Zeki Yücesan İlkokulu ve 11 Nisan'da Melikgazi İlçesi Gökkent Mahallesi Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden elektronik malzeme çaldığı iddia edilen Ali Soylu'yu gözaltına aldı.
Aynı suçtan sabıkası olduğu belirlenen Soylu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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