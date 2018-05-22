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3 ölümlü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimi ile 8 yıl 4 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 14:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da geçen yıl Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönenleri taşıyan midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yargılanan araç sürücüsü Mustafa Özden, 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

3 ölümlü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimi ile 8 yıl 4 ay hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da geçen yıl Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönenleri taşıyan midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yargılanan araç sürücüsü Mustafa Özden, 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.
Antalya kent merkezine 40 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde, geçen yıl 12 Şubat'ta Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönen İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin bulunduğu, Mustafa Özden yönetimindeki 07 MGC 10 plakalı midibüs, saat 16.30 sıralarında kaza geçirdi. 21 kişinin bulunduğu midibüs, yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir ağaca çarparak duran midibüsteki Tamer Ayfer ile Müşerref Özdamar yaşamını yitirirken, 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sürücü Özden nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Sevim Bakıcı da 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılan Mustafa Özden, geçen 18 Ocak'ta tahliye edildi.
Bugün görülen 7'nci duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Özden ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporu okundu. Raporda, sanık sürücü Özden'in yokuş aşağı bir yolda vites küçültmeden 3'üncü viteste uzun süre frene basarak, balataların aşırı ısınmasına neden olduğuna vurgu yapılarak, şöyle denildi:
"Bu aşırı ısınma neticesinde eriyen balatalar yer yer disk üzerine yapışmış ve sistemin aracı yavaşlatma özelliği büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu olayda sanık sürücü Mustafa Özden kazanın meydana gelmesinde asli kusurludur."
Raporda ayrıca, Mustafa Özden'in daha önceki duruşmalarda, midibüsün imalattan kaynaklı bir kusurunun bulunduğu iddiaları da çürütüldü.
Mahkeme heyeti, sürücü Mustafa Özden'i 'taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak'tan önce 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Özden'e iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü. Ayrıca Mustafa Özden'in ehliyetine 3 yıl el konulmasına da karar verildi.

FOTOĞRAFLI

3 ölümlü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimi ile 8 yıl 4 ay hapis

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