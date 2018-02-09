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3 polis aracına çarptı sözleriyle çıldırttı!

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Konya’da polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı sırada 3 polis otosuna çarpan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü sürücünün, “Yabancı değiliz niye bağladınız ya” diyerek konuşması dikkat çekti.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Feritpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Beyşehir Yolu Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, şüphelendiği 42 CCV 64 plakalı otomobile “dur” ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı. Şüpheli araç Beyşehir Caddesi, Vatan Caddesi, Alaaddin Bulvarı üzerinden kaçmaya devam etti. Kaçan aracı durdurmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan sürücü, kendisini durdurmak için yola barikat kuran 3 polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya devam etti.

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Yaklaşık 25 kilometre boyunca ekiplerden kaçan sürücü, çıkmaz sokağa girince ekipler tarafından durduruldu. Gözaltına alınarak etkisiz hale getirilen sürücü Yunus U'nun (28) üzerinde ve araçta arama yapıldı. Bu sırada alkol kontrolü yapılmak istenen sürücü ekiplere zor anlar yaşatırken, 134 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü Yunus U, “Yabancı değiliz niye bağladınız ya” diye konuşurken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da, “Hayır mı, bir tabak da bana ayır” demesi ise dikkat çekti.

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Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Yunus U’ya hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten bin 414 lira para cezası kesilirken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Alkollü sürücü

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