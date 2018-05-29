3 polisli 'Yorgo' çetesi! 2 milyonu çaldılar alemde yakalandılar

Ankara’da 3 polisin de içinde yer aldığı ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Yurt dışında iş yapan İstanbullu bir işadamı 1.5 milyon Türkmen Manatı’nı (2 milyon TL) bozdurmak istedi. Bir arkadaşının önerisiyle kendisini “İshak Yorgo” olarak tanıtan kişi ile temasa geçti. Parayı bozdurmak için 2 arkadaşıyla Ankara’ya giden iş adamı, “İshak Yorgo” tarafından lüks araçla karşılandı, önce Ulus’taki iş yerine ardından da döviz bürosuna gittiler. İş adamı ve arkadaşlarının şüphelenmemesi için dolandırıcılardan ikisi, “İshak Yorgo” adını kullanan şüphelinin koruması gibi davrandı.

PARAYI YERKEN YAKALANDI

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre döviz bürolarının bulunduğu yerde araçtan inen ve paraları alan şüpheliler, geri dönmedi. Şüphelilerle irtibatlı olan 3 polis de korkutma amaçlı iş adamının ve arkadaşlarının bulunduğu araca giderek “İshak Yorgo hanginiz?” diye sordu ve kimlik kontrolü yaptı. Polisler, kimlik kontrolünün ardından “İshak Yorgo ile bir daha temasa geçmeyin, sizin için iyi olmaz” dedi ve olay yerinden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan iş adamı, karakola giderek şikâyetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, olay yeri kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelileri tek tek tespit edip gözaltına aldı. Kendini İshak Yorgo olarak tanıtan şüphelinin gasp suçundan araması bulunan Harun U. olduğu belirlendi. Harun U. dolandırıcılık paralarını yemek için gittiği Antalya Kemer’de bir otelde yakalandı. Harun U.’nun otele sahte ehliyet ile giriş yaptığı belirlendi.