3 saat içinde çaldılar, parçaladılar, yaktılar

Bursa’da oto hırsızları, çaldıkları aracı 3 saat içinde parçalayıp ateşe verdi.

Olay, Osmangazi’ye bağlı Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. 29 yaşındaki U.Y.’nin pazar gecesi evinin önüne park ettiği 16 LAH 09 plakalı aracı saat 02.00 sularında 2 kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar tarafından düz kontak yapılarak çalındı. Sabah saat 05:00’de işe gitmek için kalkan U.Y., aracını yerinde göremeyince karakola müracaat ederek şikayette bulundu. Bu arada Kendi imkânlarıyla da aracını arayan U.Y.’ye, 1 saat geçmeden telefonla ulaşan emniyet güçleri, arabasının yanmış şekilde Otosansit’te bulunduğunu söyledi. Olay yerine giden U.Y., hırsızların parçalayıp ateşe verdikleri aracının itfaiyenin yardımıyla söndürüldüğünü, yanında bulunan minibüs ve otomobilin de zarar gördüğünü öğrendi. Aracın plakasının kayıp olduğu tespit edilirken, polis olayın faillerini arıyor.