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3-Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

(Görüntülü Haber)3-Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı

(Görüntülü Haber)3-Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı

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