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3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Irak topraklarında, sözde ’Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı’ bölgesinde 4 terörist ve 1 sığınak, İHA ile tespit edilmesi üzerine bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alındı.

Irak topraklarında, sözde ’Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı’ bölgesinde 4 terörist ve 1 sığınak, İHA ile tespit edilmesi üzerine bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alındı. Yapılan SİHA ve topçu atışları ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “25 Mart 2018 tarihinde 23’üncü Piyade Tümen komutanlığı 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde, sınırdan 5 kilometre içeride Irak topraklarında (sözde Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı bölgesinde) 4 terörist ve 1 sığınak İHA ile tespit edilmesi üzerine bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alınmış ve 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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