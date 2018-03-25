Irak topraklarında, sözde ’Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı’ bölgesinde 4 terörist ve 1 sığınak, İHA ile tespit edilmesi üzerine bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alındı. Yapılan SİHA ve topçu atışları ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “25 Mart 2018 tarihinde 23’üncü Piyade Tümen komutanlığı 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde, sınırdan 5 kilometre içeride Irak topraklarında (sözde Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı bölgesinde) 4 terörist ve 1 sığınak İHA ile tespit edilmesi üzerine bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alınmış ve 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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