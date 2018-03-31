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3 teröristin öldürüldüğü operasyonda yaralı asker Elazığ’da tedavi altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 12:42 | Son Güncelleme

Tunceli’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda omzundan hafif yaralanan uzman çavuş, helikopterle getirildiği Elazığ’da tedavi altına alındı.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından merkez kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, "Merkez kırsalında yapılan ve devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda yaralı asker Elazığ’da tedavi altına alındı

Tunceli’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda omzundan hafif yaralanan uzman çavuş, helikopterle getirildiği Elazığ’da tedavi altına alındı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından merkez kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, "Merkez kırsalında yapılan ve devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman askerimiz yaralanmış olup, yaralı askerimiz gerekli tedavinin yapılması için bölgeden helikopter ile alınarak Elazığ’a sevk edilmiştir" denildi.
Yaralı asker helikopterle Elazığ’a getirildi. 8. Kolordu Komutanlığı pistine inen helikopterden ambulansla alınan yaralı asker, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda yaralı asker Elazığ’da tedavi altına alındı

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