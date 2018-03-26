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3 vergi müfettişinin tutuklandığı "rüşvet" operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da  rüşvet aldığı öne sürülen 3 vergi müfettişi tutuklandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

3 vergi müfettişinin tutuklandığı "rüşvet" operasyonu kamerada

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da rüşvet aldığı öne sürülen 3 vergi müfettişi tutuklandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.
Bir inşaat şirketi sahibi, firmasında denetim yapan müfettişlerin 2 milyon lira rüşvet istediğini belirterek İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Firma sahibi, vergi müfettişlerine paranın 250 bin lirasını vereceğini söyledi. Buluşma yeri olarak Eyüp'te bir işyerinin önü belirlendi.

RÜŞVET VERİLDİĞİ ZAMAN OPERASYON

Polis ekipleri gerekli hazırlıklarını tamamlayarak vergi müfettişinin firma sahibinden parayı almasını bekledi. Rüşvet verildiği sırada polis ekipleri operasyon düzenledi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak çalışan D.Y. yakalanarak gözaltına aldı. Polis Vergi Müfettişi D.Y. ile bağlantısı bulunan meslektaşları olana B.Ö. ve F.T.'yi de ikinci bir operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri 13 Mart tamamlanan 3 vergi müfettişi tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. 10 Mart'ta gerçekleşen operasyonda vergi müfettişi D.Y.'nin para dolu poşeti aldıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınması yer alıyor. Görüntülerde içi para dolu poşet de görülüyor.

(FOTOĞRAF)

3 vergi müfettişinin tutuklandığı 3 vergi müfettişinin tutuklandığı 3 vergi müfettişinin tutuklandığı 3 vergi müfettişinin tutuklandığı

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