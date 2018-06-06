3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

Olay, Adıyaman merkez Turgutreis mahallesi Valilik arkasındaki İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı. İftar saatine yakın balkona çıkan 3 yaşındaki G.O. balkondan aşağı baktığı esnada dengesini kaybederek balkondan düştü. Dördüncü kattan düşen G.O. park halindeki otomobilin üzerine düştü. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yaşanan olayın ardından görgü tanıkları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yaptıkları müdahalenin ardından yaralıyı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Küçük çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken hastanede tedavisini sürdüğü öğrenildi.
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