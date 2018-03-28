3 yaşındaki Elanur, su kanalında boğuldu

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin önündeki su kanalına düşen Elanur Bilgin (3), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gökyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Elanur Bilgin, aniden ortadan kayboldu. Kızlarının olmadığı fark eden baba Kenan ve anne Medine Bilgin, aramaya başladı. Bir süre sonra Bilgin çifti, kızlarını su kanalında hareketsiz buldu. Çift, kızlarını sudan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin tüm çabasına karşın minik Elanur kurtarılamadı.

Elanur Bilgin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.