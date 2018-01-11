'3 yaşındaki kızımı öldürmesinden korkuyorum'

İstanbul'da bir kadın daha çocuğuyla birlikte şiddet gördüğü için polise başvurdu. 4 yıl önce evlenen ve evlendiği günden bu yana şiddet gören kadın, kızının da şiddet görmesi üzerine harekete geçti.

Her gün yattığı yastığın altına bıçakla uyuyan kadın, çocuğunun ve kendisinin öldürülmesinden korkuyor.

Yaşadığı acı dolu hayatı anlatan talihsiz kadın "Sadece kızımla benim için bir hayat istiyorum başka hiç bir isteğim beklentim yok. ne olursa çalışır yaparım kızım için." dedi. Çocuğunun yaşadığı şiddeti de anlatan kadın "mesela çocuğum babası olarak yanına gidip sevmesini istiyor, sevmiyor. 'sen benim ruhumu daraltıyorsun' diyor" sözleri ile çocuğunun yaşadıklarını anlattı.

Şiddet ve işkenceye uğrayan küçük kız ve anneyi polis ekipleri alıp karakola götürdü.