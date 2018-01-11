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'3 yaşındaki kızımı öldürmesinden korkuyorum'

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 12:30 | Son Güncelleme 6 saat önce

3 yaşındaki kızının elini ısıran bacağını morartan cani babanın yaptıkları pes dedirtti. Eşi ile 3 yaşındaki kızının hayatlarını zindana çeviren adam eşinin şikayetçi olması ile kısa sürede yakalandı ancak talihsiz kadın kocasının küçük çocuğunu öldürmesinden korkuyor.

'3 yaşındaki kızımı öldürmesinden korkuyorum'

İstanbul'da bir kadın daha çocuğuyla birlikte şiddet gördüğü için polise başvurdu. 4 yıl önce evlenen ve evlendiği günden bu yana şiddet gören kadın, kızının da şiddet görmesi üzerine harekete geçti.

Her gün yattığı yastığın altına bıçakla uyuyan kadın, çocuğunun ve kendisinin öldürülmesinden korkuyor.

Yaşadığı acı dolu hayatı anlatan talihsiz kadın "Sadece kızımla benim için bir hayat istiyorum başka hiç bir isteğim beklentim yok. ne olursa çalışır yaparım kızım için." dedi. Çocuğunun yaşadığı şiddeti de anlatan kadın "mesela çocuğum babası olarak yanına gidip sevmesini istiyor, sevmiyor. 'sen benim ruhumu daraltıyorsun' diyor" sözleri ile çocuğunun yaşadıklarını anlattı.

Şiddet ve işkenceye uğrayan küçük kız ve anneyi polis ekipleri alıp karakola götürdü.

Mahkemede babasının yaptığı işkenceyi anlattı
Altını ıslatan kızına yaptıkları pes dedirtti
5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence
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Anahtar Kelimeler:
şiddet baba şiddeti isatnbul

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
insALLAH bu kardesimiz için guvende olacagı bir ortam saglanır.
Aynen arabada olduğu gibi evlenmek isteyenlerin de ehliyeti olmalı. Evlilik sorumluluğu taşıyamıyacak olanlar evlendirilmemeli. Sonuç ortada
İnsan sevgisi olmayanları ormana salacaksın, hayvanlardan sevgi dersi alsınlar.
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