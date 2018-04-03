HABER

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Düzce ve çevre illerden çaldıkları araçları parçalayıp satan hırsızlar, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.Edinilen bilgilere göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri Düzce’den son dönemde özellikle "Şahin" ve "Doğan" model araçların çalınmasına yönelik olarak çalışma başlattı.

Düzce ve çevre illerden çaldıkları araçları parçalayıp satan hırsızlar, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri Düzce’den son dönemde özellikle "Şahin" ve "Doğan" model araçların çalınmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda güvenlik kameraları, PTS ve MOBESE kayıtları tek tek incelendi. Çalışmalar sonrasında Düzce’den 7, Sakarya’nın Hendek ilçesinden 1 olmak üzere özellikle aynı marka 8 aracı çalan S.Ş. ve S.Ş. isimli kardeşler ile B.A., çalıntı araçları satan C.Y. ve çalıntı aracın parçalarını kendi aracına taktığı belirlenen F.A. adlı 5 kişi Düzce, Hendek ve Sakarya’da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı araçlara ait parçalar ile araç çalmakta kullanılan kontak düzenekleri ele geçirildi. Şahıslar tarafından çalındığı belirlenen 5 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.
Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan şahısların son 3 yıl içerisinde Düzce’den 11 adet aynı marka araç çaldıkları, yine Zonguldak, Bolu ve Ereğli’de aynı model araçlardan 11 tane çalan O.Ö. ve M.K. isimli şahısların da cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.
Şahıslardan S.Ş., S.Ş. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. F.A. da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili A.C. adlı şahsın yakalanması için işe çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland

1 / 6

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland
2 / 6

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland
3 / 6

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland
4 / 6

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland
5 / 6

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland
6 / 6

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce’de yakaland
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.