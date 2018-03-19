3 zehir tacirine toplam 25 yıl hapis cezası verildi

Kayseri’de batı illerinden uyuşturucu satmak için temin ettikleri 2 bin 943 adet uyuşturucu maddelerden extasy hap ile yakalanan 3 sanığa etkin pişmanlık hükümlerince ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis, 16’şar bin 660 TL adli para cezası verildi.
14 Aralık 2017’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve Kayseri’ye batı illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri naklettikleri ihbarı yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda K.A., M.K. ve M.K.’yi gözaltına alan polis ekipleri, üst ve araçlarında yapılan aramalarda, toplam adedi 2 bin 943 adet uyuşturucu maddelerden extasy hap ele geçirdi. 3 şüpheli de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar M.K. (31), M.K. (47) ve K.A. (39) ile avukatları hazır bulundu.
3 tutuklu sanık da üzerilerine atılı uyuşturucu ticaretini kabul ederek, pişman olduklarını söylediler.
3 sanığa da etkin pişmanlık indirimi
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar M.K. (31), M.K. (47) ve K.A. (39)’ya ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis, 16’şar bin 660 TL adli para cezası verdi.
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