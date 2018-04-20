Tekirdağ’da şehir içinde park etmiş ağır tonajlı araçlara 7 bin 770 TL ceza kesildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi’nde şehir içinde park etmiş ağır tonajlı araçlara cezai işlem uyguladı. Rutin olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Altınova Mahallesi’nde yapılan kontrollerde usulsüz bir şekilde şehir içinde park etmiş olan 30 ağır tonajlı araca 259 TL ceza kesildi.

30 araca toplam 7 bin 770 TL ceza kesildiği öğrenildi.