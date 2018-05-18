30 bin dolarlık saati çalan hırsız yakalandı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bir otelin SPA bölümünün soyunma odasından 30 bin dolarlık saat ve 2 bin 500 TL çalan hırsız yakalandı.
Geçen ay Sapanca'da bulunan bir otelin SPA bölümünde, müşterinin soyunma odasında bıraktığı 30 bin dolarlık saati ve 2 bin 500 TL parası çalındı. S.S. saati ve parasının çalındığı görünce, polise şikayette bulundu. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonucu hırsızın kimliğini belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla E.K. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!
TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum