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30 bin liralık hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kimlikleri belirsiz 5 kişi, girdikleri işyerinde 30 bin lira değerindeki gümüş yüzük, saat ve tespih çaldı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kimlikleri belirsiz 5 kişi, girdikleri işyerinde 30 bin lira değerindeki gümüş yüzük, saat ve tespih çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda bulunan Mustafa Korkmaz'a ait hediyelik eşya dükkanına giren kimlikleri belirsiz 5 kişi, 30 bin lira değerinde gümüş yüzük, saat ve tespih çaldı. İhbarla işyerine gelen polisler, güvenlik kameralarını inceleyip, parmak izi aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişinin, kapı kilidi ile camını kırdıkları işyerine girip içerisinde bulunan eşyaları çalarak olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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