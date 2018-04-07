30 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

Gaziantep’te bir beyaz eşya dükkanının camını kırıp içeri giren hırsızlar 30 bin TL değerinde telefon çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay gece 00.30 sıralarında Gaziantep Şahinbey ilçesi Karataş mahallesi 400 Nolu Cadde üzerinde bulunan beyaz eşya dükkanında meydana geldi. 2 hırsız gözüne kestirdiği beyaz eşya dükkanında keşif yaptıktan sonra ellerindeki demir parçasıyla camı kırdı. Cam kırıldıktan sonra tekmelerle çerçeveyi indiren hırsızlar içeri girerek 30 bin değerindeki telefonları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı saniye saniye işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İşletme Müdürü Mehmet Karabağ daha öncede çevrede bu tarz hırsızlıkların olduğunu söyleyerek, "Dün gece saat 3 sıralarında alarmın çalındığını söylediler. Ben geldiğimde içeri giren hırsızlar, 30 bin TL değerinde telefonlarımızı alıp götürmüşler. Az ileride başka bir dükkanda da 3 defa bu tarz hırsızlık olayı olmuştu. Böyle merkezi bir yerde böyle bir olayın olması üzücü" diye konuştu.