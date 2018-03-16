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- 30 ilde hakim ve savcı adaylarına FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 13:15 | Son Güncelleme

  FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 30 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. 34 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hukuk fakültesini bitiren örgüt mensuplarından hakim ve savcı yetiştirmek için 'Çalışma evleri' oluşturduğunu tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde çalışma evleri olarak adlandırılan evlerde kalarak 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavlarına giren kişileri belirleyerek hakim savcı adaylarının bilgilerine ulaştı.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 34 KİŞİ ARANIYOR

Ekipler aralarında Ankara, Adana, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Trabzon, İzmir, Kırklareli, Diyarbakır ve Erzurum'un da bulunduğu 30 ilde 76 adreste 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon başlattı. Polis yaptığı baskınlarda 34 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin yakalaması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

DIŞ DÜNYA İLE İLETİŞİMLERİ YOK

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma evlerinde kalan hakim ve savcı adaylarının cep telefonu kullanmadığını, dış dünyayla irtibatlarını keserek 6 aylık eğitimden sonra hakim savcı sınavlarına girdiklerini tespit etti.

ÇALIŞMA EVLERİNİN ÇOĞU İSTANBUL VE ANKARA'DA

Polis ekipleri, çoğu Ankara ve İstanbul'da bulunan evlere kod isimler verildiğini, her evden sorumlu örgütün "abi"-"abla" konumundaki kişilerin bulunduğunu belirledi.

SINAV SORULARI EZBERLETİLMİŞ

Polis bu kişilerin hakim ve savcı adaylarına sınav dönemlerinde geçmiş sınavlarda çıkan soruları ezberlettiğini ve girdikleri sınavlarında çıkan soruları da gelecek dönem sınava girecekler için çalışma evi yöneticisine bildirdiklerini tespit etti.

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