30 kişi kapasiteli teknede 174 kaçak yakalandı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Irak uyruklu 174 kaçak göçmen, 30 kişi kapasiteli teknede sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayrıca teknede yakalanan 4 organizatör gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri, Göcek'teki Yassıca Adası açıklarında ilerleyen gulet teknede bulunan kaçakların, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığını öğrendi. Sahil Güvenlik botuyla bölgeye hareket eden ekipler, 30 kişi kapasiteli tekneyi durdurdu. ABD bayrağı çekilmiş 'Palmira Delawere' adlı teknenin üst bölümü ve alt odalarda, 30'u çocuk ve 54'ü kadın olmak üzere toplam 174 kaçak yakalandı. Ayrıca teknede yakalanan 4 organizatör, gözaltına alındı. Kaçaklarla birlikte tekne, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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