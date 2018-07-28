HABER

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

Çorum’da iki kardeş, babalarının 30 yıl önce sattığına pişman olduğu otomobili, uzun süren aramalarla buldu. Otomobili karşısında gören baba Cengiz Atlas (55), "Yıllarca otomobili arayıp bulamamıştım. Oğullarım bulmuşlar ve satın alıp bana geri getirdiler. Beni çok mutlu ettiler" dedi.

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

Çorum’da yaşayan müteahhit Cengiz Atlas, 30 yıl önce 1988 model 19 AT 474 plakalı otomobilini bir başkasına sattı. Bir süre sonra sattığına pişman olan Atlas, yıllarca otomobili aradı ancak bulamadı. Durumu bilen oğulları Emre (29) ve Eren Atlas (26), galericilik işi yapan tanıdıkları ile birlikte otomobili aramaya başladı. Kardeşler uzun süren aramalarının ardından otomobili Çorum merkeze bağlı bir köydeki samanlıkta kullanılmaz halde bularak satın aldı.

Yıllardır aradığı, ancak bulamadığı otomobili karşısında gören baba Cengiz Atlas, "Ben bu otomobili tam 30 yıl önce satın almıştım. Bir süre sonrada sattım. Ardından da sattığıma pişman oldum. O zamanlar ticaret yaptığın insanlara ulaşmak çok zordu. Yıllarca arayıp, bulamamıştım. Oğullarım bulmuşlar ve satın alıp bana geri getirdiler. Beni çok mutlu ettiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi

--12017746

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Kazada Almina bebek öldü; annesi, babası ve ağabeyi yaralı (2)Kazada Almina bebek öldü; annesi, babası ve ağabeyi yaralı (2)
Kardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdiKardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum cengiz atlas

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.