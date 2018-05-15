30 yıllık eşini yatağında uyurken tabanca ile öldürdü

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Akdağmadeni ilçesinde, 3 çocuk annesi Mühibe E. (48), 30 yıllık eşi Hasan E. (56) tarafından gece uykuda tabanca ile vurularak öldürüldü.
Akdağmadeni ilçesi Yeni Mahalle İmam Hatip Caddesi’nde oturan işçi emeklisi Hasan E., sabah 04.00 sıralarında, yatağında uyuyan 30 yıllık eşi ve 3 çocuğunun anneleri Mühibe E.'ye, tabanca ile 8 el ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemenin ardından, olay yerinde öldüğü belirlenen Mühibe E.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Yozgat Adil Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olay sonrası Hasan E., polise teslim oldu. Çiftin 3 çocuğundan 2’sinin evli olduğu ve engelli olan diğer çocuklarının cinayet sırasında diğer odada uyuduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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