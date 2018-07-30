300 balya saman ile 100 dönüm tarla yandı

Mustafa ULUSOY/ALACA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Alaca ilçesinde saman balyası yapan makinadan çıkan yangın kuru otları tutuşturunca 100 dönümlük tarla ile 300 balya saman yandı.

Yangın Çorum'un alaca ilçesi Yaylacık köyünde meydana geldi. Bekir Celep'e ait saman balyası yapan makinadan çıkan kıvılcım sonucu kuru otların tutuşması sonucunda 100 dönümlük hayvan yemi olarak kullanılan kuru otlar ile Erhan Çetin'e ait 300 adet saman balyası yandı.

Çevredeki köylü vatandaşlar ile Alaca'dan gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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